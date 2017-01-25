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В ГПУ рассказали, сколько вынесено приговоров по делам Майдана

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Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3-4. Аргументы и Факты в Украине 25/01/2017

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