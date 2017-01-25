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Петр Порошенко

День памяти Героев Крут: Порошенко заявил, что их подвиг стал уроком 0 103

«Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторах и хуторках» – процитировал президент Вячеслава Черновола
Дональд Трамп и Владимир Путин

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Андрей Парубий

Глава ВР Парубий обратился к украинцам по случаю Дня памяти Героев Крут 0 106

Парубий заявил, что «враг, как столетие назад, так и сегодня не учел главного - духа наших воинов»
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3-4. Аргументы и Факты в Украине 25/01/2017

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