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Элина Свитолина

Теннисистка Свитолина установила национальный рекорд Украины 0 43

Украинка заняла 13-е место в обновленном рейтинге WTA
8 января в зоне АТО была утеряна связь с тремя военными

Трое военнослужащих исчезли в зоне АТО 0 266

В штабе АТО пока ничего не знают о судьба этих военнослужащих
Снегоуборочная машина

В четырех областях ограничено движение автотранспорта 0 52

Подразделения ГосЧС освободили из снежных заносов 354 автомобиля, в которых находилось 984 человека
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Общество

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В Николаевской области возобновили движение транспорта
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В Литве из-за нацистского приветствия закрыли передачу «Угадай мелодию»
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Погода: в Украине до -17, в большинстве областей пройдет сильный снег

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Погибший был 1995 г.р.
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В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник
8 января в зоне АТО была утеряна связь с тремя военными
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Трое военнослужащих исчезли в зоне АТО
Снегоуборочная машина
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В четырех областях ограничено движение автотранспорта

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
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Хайден Панеттьери показала подросшую дочь от Владимира Кличко
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В Национальной оперетте покажут спектакль «Любовная отповедь мужчине…»
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Из Львовской галереи искусств пропали 95 старопечатных книг

Спорт

Элина Свитолина
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Теннисистка Свитолина установила национальный рекорд Украины
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Два украинских спортсмена попали в список самых перспективных боксеров мира
Элина Свитолина
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. Аргументы и Факты в Украине 28/12/2016

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