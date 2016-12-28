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Повышать пенсионный возраст по требованию МВФ в Украине не будут – Розенко 0 39

Правительство не брало никаких обязательств по этому поводу перед международными организациями
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Петренко обнародовал данные о кандидатах на должность главного люстратора 0 25

По словам главы Минюста, если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры – проведут еще один конкурс
Петр Порошенко

Петр Порошенко поедет на форум в Давос 0 34

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Главное в расследовании не выйти на самых себя – Дмитрий Джангиров
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Топ-запросы Google: чем интересовались украинцы в 2016 году - инфографика

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Задержанным грозит от семи до десяти лет тюрьмы
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В Херсонской области двое несовершеннолетних убили мужчину
Подполковник получил восемь лет тюрьмы
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В Киеве за госизмену судили подполковника
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В Киеве начинают демонтаж главной новогодней елки

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Злоумышленник расстрелял людей на фестивале в Мексике, есть погибшие
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть детей наступила в результате утопления
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В Волынской области обнаружили тела двух детей
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В Киеве водитель внедорожника сбил трех школьниц – СМИ

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Скончался известный американский актер Ричард Готье
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Тоня Матвиенко и «Гайдамаки» представили клип на совместную песню «Дощ»

Спорт

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«Шальке» может не выкупить Коноплянку у «Севильи» - СМИ
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Украина лидирует на паралимпийском Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону
Кличко и Джошуа
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Промоутер Джошуа оценил шансы своего подопечного в поединке против Кличко

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Рецепты в инфографике: Крещенский кулеш
Богатая кутья
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Вкусный и простой рецепт богатой кутьи - видеоурок
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Как приготовить медовые и сахарные пряники к Старому Новому году
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. Аргументы и Факты в Украине 28/12/2016

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