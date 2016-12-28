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В ВСУ назвали 2017 годом Военно-Морских Сил - Муженко 0 33

Генштаба поставил цель на поддержание и наращивание сил и средств ВСУ

С 1 января в силу вступил бюджет Украины на 2017 год 0 113

Доходы бюджета определены на уровне 731,03 млрд гривен

В полиции сообщили, что новогодняя ночь в Украине прошла спокойно 0 3

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. Аргументы и Факты в Украине 28/12/2016

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