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Начальник Гештаба заявил, что бойцы ВСУ в Авдеевке проявляют профессионализм и отвагу
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. Аргументы и Факты в Украине 01/02/2017

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